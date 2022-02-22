Симеоне: После прихода Рангника МЮ стал более целостным

22 февраля 2022

диего симеоне, уефа

Наставник мадридского Атлетико высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов мадридскому Атлетико предстоит встретиться с Манчестер Юнайтед.

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне прокомментировал будущий поединок, отметив прогресс английского клуба под руководством Ральфа Рангника.

"Нас ожидает матч с одной из лучших команд мира. С приходом Рангника у Манчестер Юнайтед игра стала более целостной. Сейчас команда выглядит так, как в свои лучшие времена.

Команда играет очень компактно, здорово играя и в воздухе, и внизу. Мне трудно сходу найти слабые места в игре Манчестер Юнайтед", — приводит слова аргентинского наставника официальный сайт УЕФА.

Матч Атлетико Мадрид — Манчестер Юнайтед состоится в среду, 23 февраля в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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