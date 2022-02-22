Рангник — о шансах МЮ в Лиге чемпионов: Нужно быть реалистами

Наставник "красных дьяволов" высказался о перспективах своей команды в турнире.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник высказался о перспективах своей команды в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Специалист считает, что былые заслуги не играют важной роли в прогнозировании потенциальных успехов.

"Нужно быть реалистами. Мы не можем оперировать тем, что происходило пять, семь или десять лет назад. Некоторые из тех команд, которые когда-то были фаворитами, сейчас даже не выступают в высшей лиге своей страны.

У нас есть шанс пробиться в четвертьфинал, если мы покажем хорошую игру в матче с Атлетико. Это придаст нам импульс, а футболисты обретут уверенность", — приводит слова Рангника официальный сайт МЮ.

Матч Атлетико Мадрид — Манчестер Юнайтед состоится в среду, 23 февраля в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.