Кавани не полетел с МЮ на матч с Атлетико

Футболист продолжает восстанавливаться после повреждения.

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани не примет участия в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

Футболист не готов к возвращению на поле, поэтому остался в Манчестер и продолжает работать по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт "манкунианцев".

Отметим, что восстановился после повреждения Неманья Матич. Кроме того, в заявку команды попал Фил Джонс, который сможет принять участие в матче с Атлетико.

Матч Атлетико Мадрид — Манчестер Юнайтед состоится в среду, 23 февраля в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.