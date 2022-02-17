Клопп — первый немецкий тренер, добывший 50 побед в Лиге чемпионов

Наставник Ливерпуля продолжает быть лучшим на данный момент выпускником тренерской школы своей страны.

Английский Ливерпуль накануне одержал важную победу над миланским Интером в гостевой части дуэли на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (2:0).

Интер — Ливерпуль 0:2 Видео голов и обзор матча

Для немецкого наставника "красных" Юргена Клоппа данный результат игры его команды имел особое значение, так как позволил ему добыть 50 победу в главном клубном турнире Старого Света на должности главного тренера.

Как отмечается медиа-ресурс DAZN, 54-летний специалист стал первым представителем своей страны, которому покорился данный рубеж.

Для достижения отметки в 50 успешных поединков Клоппу понадобилось 88 матчей, в то время как ближайшему его преследователю, Отмару Хитцфельду, для 48 побед понадобилось 95 попыток.

Следом расположился Юпп Хайнкес (33 из 47), Удо Латтек (31/56), Томас Тухель (30/48), Ханс-Дитер Флик (16/18) и Юлиан Нагельсманн (15/30).

В приведенную статистику не вошли матчи квалификации к еврокубковому турниру.

Отметим, что с момента начала работы в Ливерпуле осенью 2015 года Клопп провел уже 354 матча, 218 из которых завершались победами "красных", в 75 была зафиксирована ничья, а еще 61 они проиграли. Разница голов — 773:384.