Ливерпуль сумел оставить за собой гостевую игру против Интера

Во второй раз в сезоне команда Юргена Клоппа увезла с Джузеппе Меацца/Сан Сиро максимальный результат.

Долгожданное противостояние между французским Пари Сен-Жермен и мадридским Реалом успешно отгремело накануне (1:0), после чего внимание футбольной общественности переключилось на матч уже следующего игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в рамках которого преимуществом по привлечению болельщиков точно обладала встреча на Джузеппе Меацца. Фанаты миланского Интера точно не хотели видеть делегацию английского Ливерпуля во второй раз в этом сезоне так как понимали, что явно не в гости к вылетевшему от рук, в том числе, "красных" Милану она приехала.

Жребий отправил "змей" на двухматчевое противостояние против коллектива Юргена Клоппа, причем эту дуэль "нерадзурри" были вынуждены начинать на своем поле. Даже без активированного "правила выездного гола", возвращаться к розыгрышу еврокубков игрой на своем поле — та еще затея, которая не каждому придется по душе. Тем более, Интеру, который не так давно лишился лидерской позиции в национальном первенстве.

Подопечные Симоне Индзаги по итогам 25-го тура Серии A занимают вторую строчку в турнирной таблице, как и Ливерпуль, вот только у коллектива Клоппа нет в запасе возможности подняться выше Манчестер Сити с помощью матча в запасе. Этот фактор, впрочем, не мешает Хосепу Гвардиоле называть "красных" "болью в заднице" для своей команды, и большинство участников не только АПЛ, но и еврокубков, с испанским наставником в этом точно согласятся.

В первой половине матча команды показали превосходные скорости и желание вести открытую борьбу за мяч на любом участке поля. Интер качественно комбинировал темп, поэтому не позволил Ливерпулю построить полноценную игру ни "первым номером", ни "вторым". Коллектив Клоппа тоже стоит отметить в этом контексте, так как гости не растерялись, и все равно пытались создавать голевые моменты у чужих ворот.

Так, на исходе 16-й минуты мы имели все шансы увидеть размен голами, однако лицезрели лишь завершение подачи штрафного с левого фланга ударом головой от Садио Мане из зоны перед вратарской, после чего сразу же последовал выстрел от Хакана Чалханоглу в перекладину от левого угла вратарской. Эти острые моменты в какой-то степени даже напугали обе стороны противостояния, так как следующий мини-отрезок они провели в равновесном контроле у центральной линии с преобладанием верховой борьбы.

Затем, последовала своеобразная фаза с определенным количеством небольших нарушений правил, за счет которой команды хотели установить преимущество в силовой борьбе, но в итоге все равно ситуация на поле свелась к банальным качелям, во время которых моменты возникали то на одной стороне поля, то на другой. Интер старался больше играть на втором этаже, в то время как оппоненты предпочитали искать моменты для передачи на Садио Мане — привычно активного этим вечером. Впрочем, до перерыва к успеху так никто и не пришел.

Хозяева, по всей видимости, основательно поговорили со своим наставником за время короткой паузы, так как на второй тайм они вышли уж очень заряженными на забитый мяч. В один момент все эти регулярные набеги Перишича по левому флангу даже стали выглядеть предельно угрожающе для ворот Алиссона, но что-то не так было у "змей" с логикой действий в завершении собственных атак, потому что большая часть моментов нелепо обрывалась уже непосредственно на входе в чужие владения. Вечно давить на оборону соперников Интер не мог, поэтому со временем пришлось ослабить хватку, что сразу же стало причиной для серьезных проблем.

Группа атаки Ливерпуль — отдельная история в этом матче. По сути, Жота так и не сказал своего слова до перерыва, поэтому был логично заменен Клоппом, но активного в первом тайме Мане немецкий наставник также не пожалел, только уже чуть ближе к концу поединка. В игру вступил Фирмино и Луис Диас, и если колумбиец хоть как-то проявлял активность в атаке, то бразилец в пустую совершал рывки к мячу, а на 75-й минуте неожиданно забил.

Воистину удивительная история, но угловой с правого фланга от Робертсона завершился ударом головой Роберто с ближнего угла вратарской в свободный дальний угол. "Змеи" допустили оплошность в том компоненте, который изначально казался сильнее именно в их исполнении. В такой ситуации не грех местами и расклеиться, последствия чего мы наблюдали незамедлительно.

На 83-й минуте верховой пас Трента с правого фланга из дальней стороны штрафной под удар Салаху к "точке" головой сбросил задержавшийся в атаке Ван Дейк, а египтянин расстрелял чужие ворота. Уже после этого Индзаги начал крутить ротацию с помощью спешных замен, но как не было у Интера ударов в створ ворот в этой игре, так их в итоге и не появилось в статистике.

Ответная игра между английским Ливерпулем и миланским Интером пройдет 8 марта.Интер —0:2Фирмино, 75, Салах, 83Ханданович — Шкриниар, Де Врей (Раноккья, 88), Бастони (Димарко, 90) — Думфрис (Дармиан, 88), Видаль, Брозович, Чалханоглу, Перишич — Джеко, Мартинес (Санчес, 70).Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Тиаго (Милнер, 86), Фабиньо (Хендерсон, 60), Эллиот (Кейта, 59) — Салах, Жота (Фирмино, 46), Мане (Диас, 59).