Только два игрока в истории Лиги чемпионов забили за 50 стартовых матчей на турнире больше, чем Салах

Египтянин продолжает вести свою команду к новым высотам.

Английский Ливерпуль накануне сумел одолеть миланский Интер в гостевой части двухматчевой дуэли на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (2:0), благодаря чему приблизился к выходу в следующий раунд.

Интер — Ливерпуль 0:2 Видео голов и обзор матча

Нападающий "красных" Мохамед Салах отличился в этом поединке взятием ворот на 83-й минуте, а сама игра стала для него 50-й в профессиональной карьере в рамках данного турнира.

Забитый гол довел показатели египтянина до отметки в 33 результативных удара в рамках Лиги чемпионов УЕФА, и теперь он входит в почетную тройку лучших бомбардиров Лиги чемпионов УЕФА на отрезке в полсотни сыгранных матчей.

Опережают Мохамеда по результативности Роберт Левандовски и Криштиану Роналду.

Также, Салах в этом сезоне сумел поразить и ворота Интера, и ворота его соседей по городу — Милана, что ранее удавалось сделать за один футбольный год лишь англичанину Питеру Краучу, который в сезоне-2010/11 выступал в футболке лондонского Тоттенхэма.

Отметим также, что египетский форвард забил уже в восьмом гостевом матче Лиги чемпионов УЕФА подряд.

Ответная игра между Ливерпулем и Интером состоится 8 марта.