Адаму — о матче с Баварией: Гол был таким, о каком я мечтал

Форвард прокомментировал результат встречи с мюнхенцами.

Нападающий Зальцбурга Чиквубуйке Адаму поделился своим мнением об исходе матча с Баварией (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Адаму открыл счет на 21-й минуте поединка, но мюнхенцы сумели сравнять на последних минутах.

"Гол был невероятным – прямо такой, о каком я вчера мечтал. Но, к сожалению, для победы его не хватило.

У нас такая прекрасная команда. Мы отдадим все силы в ответном матче. Судьба противостояния еще не решена", – приводит слова Адаму официальный сайт УЕФА.

Ранее главный тренер Зальцбурга Маттиас Яйссле назвал ничью с Баварией справедливым результатом.