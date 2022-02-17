Яйссле: Ничья с Баварией — это справедливый результат

Наставник Зальцбурга высказался о ничьей с Баварией в поединке Лиги чемпионов.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария сумела избежать поражения от Зальцбурга в заключительные минуты встречи.

Главный тренер австрийского клуба Маттиас Яйссле поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"В конце концов, это справедливый результат. Это была отличная игра, мы выложились по полной.

Первый тайм прошел именно так, как мы хотели, но во втором мы не смогли продемонстрировать наши лучшие передачи и иногда слишком рано теряли мяч", — приводит слова Яйссле официальный сайт УЕФА.

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