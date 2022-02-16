Бавария добыла ничью с РБ Зальцбург в первом матче 1/8 Лиги чемпионов

Подопечные Юлиана Нагельсманна с трудом отыгрались на выезде.

Бавария в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов отправилась в гости к РБ Зальцбург. С первых минут австрийская команда продемонстрировала, что не собирается отсиживаться в обороне и готова предложить открытый футбол более именитому сопернику.

Подопечные Юлиана Нагельсманна не сразу смогли справиться с давлением соперника и толком перебраться на чужую половину поля. В одном из моментов травму получил Окафор, а заменил его Адаму. Как оказалось очень знаковая замена для этой встречи.

Молодой нападающий Зальцбурга открыл счет во встрече в середине первой половины игры, пробив точно в верхний угол после паса Ааронсона. Бавария могла восстановить паритет в конце тайма, когда Серж Гнабри дважды пробил из пределов чужой штрафной с левой ноги, но обе попытки были заблокированы.

Команды ушли отдыхать при минимальном преимуществе австрийской команды в счете, оставив самое интересное на вторую половину игры.

В действиях лидеров Баварии было видно некоторую нервозность. Томас Мюллер и Роберт Левандовски были недовольно тем, что не получалось доводить атаки до ударов, однако ближе к середине тайма у мюнхенцев стало все получаться. В одном из моментов Бавария провела роскошный контрвыпад, который ударом из пределов штрафной завершил Сане — Кен выручил свою команду.

РБ Зальцбург, в свою очередь, не забывал про атаку и постоянно терзал оборону соперника. Австрийцы имели все шансы забить и второй гол - Ульрайх ногой парировал опасный удар Адейеми, а после Павар выбил мяч с пустых ворот после добивания Адаму.

Впрочем, Бавария все-таки добилась своего под занавес встречи. Коман выскочил из-за спин защитников на дальней штанге и пробил точно в ближний угол. 1:1. Финальный штурм в исполнении мюнхенцев оказался безуспешным, а потому свисток арбитра зафиксировал ничью.

РБ Зальцбург — Бавария 1:1

Голы: Адаму, 21 — Коман, 90

РБ Зальцбург: Кен — Кристенсен, Вебер, Соле, Ульмер — Камара, Зайвальд (Сучич, 80), Капальдо, Ааронсон — Окафор (Адаму, 12), Адейеми (Кьергор, 87).

Бавария: Ульрайх — Зюле, Эрнандес, Павар — Гнабри (Чупо-Мотинг, 77), Толиссо (Забитцер, 80), Киммих, Коман, Сане - Мюллер, Левандовски

Предупреждения: Кен — Коман