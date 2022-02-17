Робертсон: Интер наверняка постарается доставить нам проблемы на Энфилде

Защитник Ливерпуля прокомментировал победу над Интером.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА английский Ливерпуль оставил за собой выездную часть противостояния против миланского Интера (2:0).

Интер — Ливерпуль 0:2 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, защитник "красных" Эндрю Робертсон, на счету которого голевой пас на Роберто Фирмино, поделился своими впечатлениями от игры на Джузеппе Меацца.

"Фирмино потрясающе пробил головой, а затем нам удалось забить второй.

Дело еще не сделано, но мы можем быть довольны сегодняшним результатом. Интер очень хорош и наверняка постарается доставить нам проблемы на Энфилде.

Мы должны прибавить по сравнению с сегодняшнем матчем, чтобы не оставалось никаких сомнений в нашем выходе в следующий раунд. Мы получили фору в виде двух забитых голов на выезде, но мы не пройдем дальше, если не покажем хорошую игру на Энфилде.

Должны показать свою лучшую игру", — подытожил шотландский футболист.

Ответная игра между Ливерпулем и Интером состоится 8 марта.