Мюллер: За эту ничью Баварию можно похвалить

Хавбек поделился мнением о ничьей мюнхенского клуба.

Полузащитник Баварии Томас Мюллер прокомментировал результат матча с Зальцбургом (1:1) в первой встрече в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"У нас смешанные чувства. Зальцбург – хорошая команда, и атмосфера на стадионе была великолепная. Фанаты заслуживают только добрых слов, именно таким мы хотим видеть футбол.

Условия были что надо, было весело, хотя нам приходилось непросто. За эту ничью нас можно похвалить", – приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА.

Предлагаем вашему вниманию также обзор матча между Зальцбургом и Баварией.