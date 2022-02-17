Зальцбург — Бавария 1:1 Видео голов и обзор матча

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария сумела избежать поражения от Зальцбурга в заключительные минуты встречи.
Казалось, что действующий чемпион Австрии совершит сенсацию и добудет минимальную победу благодаря голу Адаму, однако на 90-й минуте Коман вернул равновесие в счете и спас для мюнхенского гранда ничейный результат.
Обзор матча:
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РБ Зальцбург — Бавария 1:1
Голы: Адаму, 21 — Коман, 90
РБ Зальцбург: Кен — Кристенсен, Вебер, Соле, Ульмер — Камара, Зайвальд (Сучич, 80), Капальдо, Ааронсон — Окафор (Адаму, 12), Адейеми (Кьергор, 87).
Бавария: Ульрайх — Зюле, Эрнандес, Павар — Гнабри (Чупо-Мотинг, 77), Толиссо (Забитцер, 80), Киммих, Коман, Сане - Мюллер, Левандовски
Предупреждения: Кен — Коман