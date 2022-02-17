Киммих: Считаю это хорошим результатом для Баварии

Хавбек прокомментировал ничью мюнхенского клуба.

Полузащитник Баварии Йосуа Киммих поделился своим мнением о результате матча с Зальцбургом (1:1) в первом матче в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"В первом тайме мы были недостаточно заряжены на борьбу за подборы, что позволяло Зальцбургу создавать остроту на контратаках.

После перерыва мы лучше контролировали ход встречи и оказывали на соперника большее давление. В концовке мы получили ничью, и я считаю это хорошим результатом", – приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.

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