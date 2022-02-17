Шкриниар: Ливерпуль наказал нас точно также, как и Реал на групповом этапе

Форвард Интера прокомментировал поражение от Ливерпуля.

В рамках первого противостояния на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против английского Ливерпуля миланский Интер уступил на своем поле (0:2).

Интер — Ливерпуль 0:2 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, нападающий "нерадзурри" Эдин Джеко оценил действия своей команды на поле в отчетной дуэли.

"Мы сыграли в отличный футбол против одной из сильнейших команд мира. К сожалению, уступили, однако показали, что можем играть на равных с кем угодно. При этом, настоящим позором для нас являются пропущенные голы после фланговых подач.

В Лиге чемпионов ход поединка могут решить отдельные детали. Сегодня, к примеру, мы ошиблись при двух подачах соперников. Они свое забили, мы в аналогичных ситуациях — нет. Обидно, потому что много сил было потрачено впустую.

С определенных точек зрения мы доминировали на футбольном поле, но это ровным счетом ничего не стоит, если в итоге ты не можешь забить в ворота соперников.

На Энфилде в ответной игре будет еще сложнее, но мы все равно должны побороться за место в плей-офф. В ближайшее время будем думать только о матчах в чемпионате, а потом мы вновь попытаемся посостязаться с Ливерпулем.

Мы сделали то, что должны были сделать, однако, если ты не можешь забить в ворота соперников, то будешь наказан, как это произошло с нами в матче против Реала на групповом этапе", — подытожил словацкий футболист.

Ответная игра между Ливерпулем и Интером состоится 8 марта.