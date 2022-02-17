Джеко: Заставили Ливерпуль играть в неприсущем ему стиле

Форвард Интера прокомментировал поражение от Ливерпуля.

В домашней части противостояния на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против английского Ливерпуля миланский Интер потерпел поражение со счетом 0:2.

Интер — Ливерпуль 0:2 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, нападающий "нерадзурри" Эдин Джеко оценил действия своей команды на поле в отчетной дуэли.

"Чего нам не хватило сегодня? Не проиграть эту игру. Мы провели прекрасный поединок вплоть до того момента, как начали пропускать голы. Создавали достаточно моментов и при этом практически никак не давали показывать соперникам себя в атаке. Заставили Ливерпуль играть в неприсущем ему стиле.

Стыдно пропускать голы с угловых. Это компонент, в котором мы зачастую оказываемся сильнее соперников. Однако, такое случается в противостоянии против больших команд. Если ты не забиваешь, тебя обязательно накажут за это.

Каждый игрок Интера старался изо всех сил ради итоговой победы, но этого оказалось недостаточно. Мы уходили с поля с гордо поднятой головой, так как знали, что сделали все возможное ради победы.

Теперь, будем думать о предстоящих играх в чемпионате. Положительный результат не был достигнут, но это не значит, что мы опустим руки", — подытожил боснийский футболист.

Ответная игра между Ливерпулем и Интером состоится 8 марта.