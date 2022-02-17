Думфрис — о поражении Ливерпулю: 0:2 — это несправедливый результат

Защитник Интера прокомментировал поражение от Ливерпуля.

Миланский Интер в рамках домашнего поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА потерпел поражение от английского Ливерпуля (0:2).

Интер — Ливерпуль 0:2 Видео голов и обзор матча

По завершении встречи, защитник "нерадзурри" Дензел Думфрис прокомментировал игру своей команды в отчетной встрече.

"Это поражение причиняет боль, потому что оно незаслуженно. Интер контролировал ход поединка достаточно продолжительное время, очень хорошо играл. В особенности в начале второго тайма.

Было приложено много усилий ради качественного выступления, поэтому очень жаль, что матч закончился с таким счетом. Мы достойно сопротивлялись, не допускали разрывов между линиями, соперникам было сложно играть под давлением.

В конечном счете мы позволили им забить, но 0:2 — это несправедливый результат. Конечно, можно отыграться в игре на Энфилде, каждый матч уникален. Это будет нелегко, но я верю в наши способности. Мы поедем туда сражаться и побеждать.

Сейчас у нас достаточно сложный период с большим количеством ответственных игр, поэтому мы должны работать и расти как команда", — подытожил нидерландский футболист.

Ответная игра между Ливерпулем и Интером состоится 8 марта.