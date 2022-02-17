Нагельсманн: Мы были слишком склонны к ошибкам против Зальцбурга — нужно играть лучше

Наставник Баварии высказался о ничьей с Зальцбургом в матче Лиги чемпионов.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария сумела избежать поражения от Зальцбурга в заключительные минуты встречи.

Главный тренер мюнхенского гранда Юлиан Нагельсманн поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы были слишком склонны к ошибкам в первом тайме, но во второй половине встречи наши дела стали лучше. Наш правый фланг обороны был не очень хорош сегодня, и мы особенно плохо выглядели до первого гола в матче".

"Мы недостаточно агрессивно атаковали, поэтому пришлось вносить изменения в перерыве. Иногда удары были недостаточно точными – мы должны играть лучше".

"Это была довольно интересная игра. Ничья — абсолютно заслуженный результат. Мы создали сильное давление и держали Зальцбург на их половине поля. Конечно, нам хотелось бы одержать победу, но если вы сравняли счет так поздно, то должны принять ничью как должное", — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Смотреть видео голов и обзор матча Зальцбург — Бавария вы можете на Football.ua.