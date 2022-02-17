Клопп: В один момент мяч снова стал нашим другом, и мы одержали победу над Интером

Наставник Ливерпуля высказался о победе над Интером в матче Лиги чемпионов.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль одержал гостевую победу над миланским Интером.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Думаю, мы начали очень хорошо, но после этого наши крайние защитники слишком часто оказывались одни в ситуации один на один. Это не работает здесь, хотя оставалась надежда, что у нас в итоге будет блестящий день. В реальности он не был таким блестящим, но достаточно хорошим, потому что мы добыли нужный нам результат".

"Я доволен всем, за исключением того, что Диогу Жота должен был покинуть поле из-за повреждения лодыжки. Она опухла в перерыве, и мы поняли, что должны его заменить".

"Я должен отдать должное Хендерсону и Кейта после того, как они вышли на поле. Луис Диас тоже хорошо вписался. Фирмино нужно было время, чтобы войти в игру. В один момент мяч снова стал нашим другом, и мы одержали победу", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

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