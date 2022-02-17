Индзаги: Вероятно, против Ливерпуля мы провели свой лучший матч в сезоне

Наставник Интера высказался о поражении от Ливерпуля в поединке Лиги чемпионов.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль одержал гостевую победу над миланским Интером.

Главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"После такого поражения сложно что-то комментировать. Я горжусь тем, что ребята сегодня сделали. Мы показали очень хорошую игру, особенно в первые 25 минут второго тайма, когда мы явно заслужил гол".

"Сан-Сиро сегодня был фантастическим, болельщики поддерживали нас от начала до конца. Мне жаль, что мы не смогли дать им тот результат, которого все хотели, но я думаю, что мы, вероятно, провели свой лучший матч сезона, учитывая уровень соперника, с которыми мы столкнулись".

"В футболе решают мелкие детали, и сегодняшняя игра Фирмино решила все. Однако это выступление должно придать нам уверенности, потому что мы показали отличный матч. Мы не заслуживали поражения, но это футбол. Я думаю, мы можем гордиться тем, что провели отличный матч против одной из лучших команд Европы", — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

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