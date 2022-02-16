Куртуа: Пропустить такой гол — позор для любого голкипера

Голкипер мадридского клуба подвел итоги противостоянию против французского коллектива.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА на поле французского Пари Сен-Жермен мадридский Реал не сумел добиться приемлемого результата, пропустив единственный мяч уже в концовке компенсированного времени (0:1).

ПСЖ — Реал 1:0 Видео гола и обзор матча

Уже после финального свистка голкипер "галактикос" Тибо Куртуа дал свою оценку действиям команды в отчетной игре.

"Было достаточно обидно проигрывать, так как мы провели хороший матч. Думали, что сможем удержать ничейный счет, но допустили глупую потерю мяча в опасной близости к своим воротам.

Когда Мбаппе выходил на ударную позицию, я пытался закрыть собой как можно большую плоскость ворот, но недостаточно внимания уделил пространству между ног. Пропустить такой гол — позор для любого голкипера.

Реал не хотел играть настолько низко в этом поединке, но соперники не оставили нам другого выхода. ПСЖ был хорош на мяче и очень высоко прессинговал. Уже на старте матча мы почувствовали, что не можем выйти со своей половины поля и проводить контратаки.

Даже если бы нам удалось удержать ничейный счет, нам все равно нужно было бы побеждать дома. Теперь, нам уже придется рисковать на Бернабеу, играя в более агрессивном стиле.

Что касается отраженного мной пенальти от Месси, то я много работал над техникой на тренировках. Знал, что буду прыгать влево от себя, потому что Месси несколько раз уже не забивал, когда бил в противоположную сторону.

Было очевидно, что в игре такого уровня важности он будет бить в наиболее уверенном для себя направлении. В матче против Ниццы он так и поступил, поэтому я без труда принял верное в итоге решение", — сказал бельгийский футболист.

Ответный матч между Реалом и ПСЖ состоится 9 марта в столице Испании.