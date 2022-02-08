Неймар не сыграет против Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов

30-летний бразилец не успеет восстановиться после травмы.

Нападающий ПСЖ Неймар продолжает свой длительный процесс восстановления после травмы. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в своем твиттере, ссылаясь на L'Equipe.

По информации источника, 30-летний бразилец не успеет восстановиться и не сможет принять участие в первом матче против мадридского Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также бразилец не сыграет против Ренна в чемпионате Франции против Ренна — 11 февраля.

В нынешнем сезоне Неймар провел 14 матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Напомним, первая встреча ПСЖ с Реалом пройдет 15 февраля в Париже, а ответная игра состоится 9 марта в Мадриде.

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