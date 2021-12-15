Кроос: Ради таких матчей, как с ПСЖ, мы играем в футбол

Немецкий хавбек рассказал о предстоящей встрече с парижанами.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос поделился своим мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Нам попался интересный соперник в следующем раунде. Думаю, ПСЖ – самый сильный из пяти клубов, которые могли нам попасть. Но именно ради таких матчей мы играем в футбол. Посмотрим, как все будет происходить, все же мы – Мадрид.

Нам важно набирать очки, чтобы гарантировать чемпионский титул Ла Лиги в конце сезона. Сейчас это самая главная задача. О Лиге чемпионов мы будет думать, когда придет время", – рассказал Кроос в комментарии Cope.

Ранее сообщалось, что Реал стал первым клубом, который забил 1000 голов в Лиге чемпионов.