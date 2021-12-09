Лопетеги — о вылете из Лиги чемпионов: У Севильи все равно осталось три турнира

Наставник Севильи прокомментировал поражение от Зальцбурга.

Андалузская Севилья в рамках последнего тура Лиги чемпионов УЕФА отправлялась в гости к австрийскому Зальцбургу с целью одержать победу на чужом поле ради продолжения участия в данном турнире, однако потерпела минимальное поражение (0:1).

РБ Зальцбург — Севилья 1:0 Видео гола и обзор матча

После финального свистка, главный тренер "нервионцев" Хулен Лопетеги побеседовал с журналистами на тему промежуточных итогов выступлений его команды в текущем розыгрыше еврокубков.

"У нас был очень сложный групповой этап Лиги чемпионов, что только подтвердил отчетный поединок. В ключевых моментах мы не смогли добиться успеха или у нас просто не было необходимой удачи для этого — это уже смотря как оценивать.

Севилья жила в ожидании этого поединка, поэтому после его окончания осталась разочарованной итоговым счетом на табло. Если бы нам дали возможность изменить что-то в прошлом, то я бы хотел убрать то множество травм, которое нас сопровождало. Очень сложно давать результат в таких условиях.

Парни в раздевалке сидят с опущенными головами, как и все те, кто хоть как-то связан с этим клубом. У нас был шанс выйти в плей-офф, а уже там попытаться что-то исправить, но этого так и не произошло. Мы очень раздосадованы этим фактом, но теперь у нас все равно остаются еще три турнира.

Сегодня — день большой грусти, но уже завтра мы должны начать прямо смотреть в наше будущее и постараться дать свой максимум в каждом соревновании, где будем принимать участие. Постараемся восстановиться как можно быстрее", — с грустью заключил специалист.

Андалузская Севилья набрала шесть очков на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, заняла третью строчку в квартете G, и теперь будет продолжать выступления в евросезоне, но уже в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.