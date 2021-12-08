Зальцбург выбил Севилью в Лигу Европы

Завершился поединок заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Зальцбург принимал на своем поле Севилью.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Окафора на 50-й минуте, который позволил австрийской команде финишировать на втором месте в таблице группе G и пробиться в плей-офф самого престижного еврокубка вместе с Лиллем.

Севилья, в свою очередь, отправилась в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место, а Вольфсбург остался без еврокубковой весны.

Зальцбург — Севилья 1:0

Гол: Окафор, 50

Зальцбург: Кен, Кристенсен, Онгене, Соле, Ульмер, Сучич (Капальдо, 75), Зайвальд, Камара, Ааронсон, Окафор (Адаму, 84), Адейеми (Шешко, 66).

Севилья: Буну, Монтьель (Рекик, 68), Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Рафа Мир, 53), Ракитич (Оливер Торрес, 68), Фернандо, Жордан, Гомес (Оскар Родригес, 68), Окампос, Мунир.

Предупреждения: Ульмер, Онгене - Аугустинссон,Жордан, Окампос

Удаление: Жордан, 64.