РБ Зальцбург — Севилья 1:0 Видео гола и обзор матча

РБ Зальцбург в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Севилью и минимально обыграл соперника.
Судьбу матча решил единственный гол Окафора в начале второй половины игры.
Обзор матча Лиги чемпионов:
Зальцбург — Севилья 1:0
Гол: Окафор, 50
Зальцбург: Кен, Кристенсен, Онгене, Соле, Ульмер, Сучич (Капальдо, 75), Зайвальд, Камара, Ааронсон, Окафор (Адаму, 84), Адейеми (Шешко, 66).
Севилья: Буну, Монтьель (Рекик, 68), Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Рафа Мир, 53), Ракитич (Оливер Торрес, 68), Фернандо, Жордан, Гомес (Оскар Родригес, 68), Окампос, Мунир.
Предупреждения: Ульмер, Онгене - Аугустинссон,Жордан, Окампос
Удаление: Жордан, 64.