лента новостей

08:29

РБ Зальцбург — Севилья 1:0 Видео гола и обзор матча

08:25

Хави: Готов отдать жизнь ради того, чтобы Барселона заработала нормально

07:55

Вольфсбург — Лилль 1:3 Видео голов и обзор матча

07:15

Ювентус — Мальме 1:0 Видео гола и обзор матча

07:00

Бенфика — Динамо. Наши оценки

06:55

Нагельсманн: Если бы Бавария начала оказывать больше давления, то забила бы больше трех голов

06:35

Зенит — Челси 3:3 Видео голов и обзор матча

01:42

Яремчук: Уважаю Динамо Киев, но Бенфике нужны были три очка

01:20

Луческу: Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе

01:00

Лига чемпионов-2021/22: расписание и результаты матчей