РБ Зальцбург — Севилья 1:0 Видео гола и обзор матча

09 декабря 2021

РБ Зальцбург - Севилья, getty images

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

РБ Зальцбург в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Севилью и минимально обыграл соперника.

Судьбу матча решил единственный гол Окафора в начале второй половины игры.

Обзор матча Лиги чемпионов:

Зальцбург — Севилья 1:0
Гол: Окафор, 50

Зальцбург: Кен, Кристенсен, Онгене, Соле, Ульмер, Сучич (Капальдо, 75), Зайвальд, Камара, Ааронсон, Окафор (Адаму, 84), Адейеми (Шешко, 66).

Севилья: Буну, Монтьель (Рекик, 68), Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Рафа Мир, 53), Ракитич (Оливер Торрес, 68), Фернандо, Жордан, Гомес (Оскар Родригес, 68), Окампос, Мунир.

Предупреждения: Ульмер, Онгене -  Аугустинссон,Жордан, Окампос
Удаление: Жордан, 64.

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