Забарный: Не делал Яремчуку никаких поблажек

Защитник киевлян прокомментировал матч против Бенфики и противостояние с Яремчуком.

Центральный защитник Динамо Киев Илья Забарный прокомментировал поражение своей команды от Бенфики в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Такие матчи, как в Лиге чемпионов, – это огромный опыт. Наш внутренний чемпионат очень отличается от поединков такого уровня. Нам, молодым игрокам, важно здесь набираться как можно больше опыта.

Нам забил Яремчук? На поле друзей нет. Каждый футболист выходит на поле и пытается принести пользу своей команде и помочь партнерам.

Играл ли жестко против Яремчука? В меру, пытались в пределах правил, лично я не делал никаких поблажек.

Нам не везет в каждом матче? Да нет, думаю, это просто стечение обстоятельств. Надеюсь, в будущем удача будет на нашей стороне", — приводит слова Забарного официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов между Бенфикой и Динамо Киев.