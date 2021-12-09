Динамо Киев провело 400 матчей в еврокубках

Киевляне добрались до "круглого" показателя.

Динамо Киев в рамках поединка заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов уступило Бенфике на выезде.

Как сообщает официальный сайт киевлян, для действующего чемпиона Украины это был 400 матч в еврокубковых турнирах.

На счет Динамо Киев 170 побед, 100 ничейных результатов и 130 поражений. Разница голов составляет — 585:466.

Отметим, что 249 матчей команда провела в Лиге чемпионов, 118 — в Лиге Европы/Кубке УЕФА, 30 — в Кубке Кубков и 3 — в Суперкубке УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов между Бенфикой и Динамо Киев.