Бускетс — о вылете в Лигу Европы: Шаг назад для импульса двигаться вперед

Полузащитник Барселоны прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

Каталонская Барселона потерпела сокрушительное поражение в гостях у мюнхенской Баварии в рамках заключительного тура Лиги чемпионов УЕФА (0:3), в результате чего продолжит еврокубковый сезон в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Бавария — Барселона 3:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "блаугранас" Серхио Бускетс постарался найти причины неудачи своей команды.

"Уходили с поля в раздосадованных чувствах, так как не смогли добиться того результата, за которым приехали в Мюнхен. Этот результат — явно не то, чего заслуживают наши болельщики. Мы хотели продолжать принимать участие в Лиге чемпионов, но реальность оказалась для нас слишком жестокой.

Мы вынуждены теперь играть в Лиге Европы УЕФА, и при этом находимся в сложной с любых точек зрения ситуации. Есть много причин для того, почему мы оказались в таком положении. Все прекрасно понимают, в каком деликатном положении сейчас находится клуб, и наши дела продолжают идти не лучшим образом.

Я не могу дать ответ на вопрос о том, заслуживает ли наш клуб вылета из Лиги чемпионов, но все равно уверен, что этот шаг назад будет лишь импульсом для того, чтобы в дальнейшем сделать несколько шагов вперед.

Не сомневаюсь, что Барселона еще вернется на топ-уровень. У нас тоже могут быть тяжелые периоды в истории, как и у всех, но мы постараемся сделать все, чтобы они побыстрее закончились. Многие команды прошли через это — пройдем и мы.

Все знают, что Барселона — это клуб высокого уровня. В последние несколько месяцев мы пережили смену руководство, находимся в эпицентре экономических проблем, но даже из такой плохой ситуации все равно должен быть выход.

Очевидно, что у нас теперь есть высокие шансы на то, чтобы победить в Лиге Европы. Это и станет нашей целью в ближайшем будущем. В футболе цели на сезон могут меняться по ходу развития событий, что вполне нормально, как мне кажется. Сейчас, мы должны правильно оценить наши возможности в данном турнире, после чего постараться его выиграть", — заключил футболист.

Отметим, что Барселона завершила групповой этап Лиги чемпионов УЕФА на третьей строчке с семью набранными очками, забив при этом всего два гола, в результате чего впервые в истории будет принимать участие в Лиге Европы УЕФА.