Мюллер — о победе над Барселоной: Было весело

Нападающий Баварии прокомментировал победу над Барселоной.

Мюнхенская Бавария в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в домашнем поединке разобралась с каталонской Барселоной (3:0), попутно отправив испанского оппонента в его дебютный розыгрыш Лиги Европы УЕФА.

Бавария — Барселона 3:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, нападающий "Красной машины" Томас Мюллер, на счету которого один забитый мяч в данной игре, оценил характер противостояния отчетным вечером.

"Кое-как мы сумели справиться с Барселоной. Сыграли достаточно неплохо, но при этом, конечно, не все было идеально.

Когда вы играете против Барсы, которая всегда старается прессинговать, то у ваших вингеров всегда найдется пространство на чужой половине, чем мы и воспользовались в итоге.

Соперник был достаточно активным, поэтому нам не удавалось подолгу возиться с мячом у чужих ворот. Бавария получила качественное сопротивление, но сумела его преодолеть.

Поскольку счет перед перерывом уже был комфортным для нас, то во второй половине соперники начали сильнее раскрываться, поэтому мы смогли позволить себе немного больше. Впрочем, было весело", — заключил футболист.

Мюнхенская Бавария финишировала на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА с максимальным показателем по набранным очкам — 18, выиграла группу E, и теперь продолжит выступления в раунде плей-офф данного турнира.