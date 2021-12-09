Тухель: Челси наказывают, если мы теряем даже 5 или 10 процентов качества

Немецкий тренер — о встрече шестого тура Лиги чемпионов против Зенита.

Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал ничейный результат своей команды с Зенитом, ввиду которого лондонцы опустились на второе место в группе.

"Сегодня никто не может быть доволен. Ни сегодня, ни после матча с Вест Хэмом. В двух играх мы пропустили шесть голов.

Мы здорово начали, хорошо играли в первые 15 минут. Но если потерять даже 5 или 10 процентов от нашего качества, нас наказывают. Так случилось и с Вест Хэмом, и сегодня.

Я ожидал, что Зенит сыграет таким образом. Если давать ему свободные зоны, можно нарваться на контратаки. Надо было показывать свой уровень", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов между Челси и Зенитом.