Зенит — Челси 3:3 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Лондонский Челси в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА умудрился упустить первую строчку в квартете H, сыграв в ничью в гостевом поединке против санкт-петербургского Зенита, на фоне разгрома туринского Ювентуса на своем поле. Именно коллектив Массимилиано Аллегри в итоге и оказался победителем данной группы.

Обзор матча:

Зенит — Челси 3:3

Голы: Клаудиньо, 38, Азмун, 41, Оздоев, 90+4 — Вернер, 2, 85, Лукаку, 62

Зенит: Кержаков — Караваев, Барриос, Ловрен, Ракицкий (Круговой, 65), Дуглас Сантос — Малком (Ерохин, 79), Кузяев (Оздоев, 79), Вендел (Мостовой, 51), Клаудиньо — Азмун (Дзюба, 79).

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Кристенсен, Сарр, Джеймс, Сауль (Алонсо, 75), Баркли (Зиеш, 65), Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Лукаку (Хавертц, 75), Вернер.

Предупреждения: Ловрен — Хадсон-Одои.