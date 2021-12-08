Челси упустил победу над Зенитом, заняв итоговое второе место в группе H

Коллетив Томаса Тухеля пропустил решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.

Завершился поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором лондонский Челси отправился в гости к Зениту.

Казалось, что подопечные Томаса Тухеля одержат победу над менее статусным соперником благодаря дублю Тимо Вернера и голу Ромелу Лукаку, однако в концовке хозяевам удалось вернуть паритет на табло и спасти ничью.

Таким образом, Челси пробился в плей-офф ЛЧ со второго места в группе H, тогда как Зенит отправился в Лигу Европы.

Зенит — Челси 3:3

Голы: Клаудиньо, 38, Азмун, 41, Оздоев, 90+4 — Вернер, 2, 85, Лукаку, 62

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Сарр, Джеймс, Сауль (Алонсо, 75), Баркли (Зиеш, 65), Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Лукаку (Хавертц, 75), Вернер.

Предупреждения: Ловрен — Хадсон-Одои.