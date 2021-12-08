Челси упустил победу над Зенитом, заняв итоговое второе место в группе H

Завершился поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором лондонский Челси отправился в гости к Зениту.
Казалось, что подопечные Томаса Тухеля одержат победу над менее статусным соперником благодаря дублю Тимо Вернера и голу Ромелу Лукаку, однако в концовке хозяевам удалось вернуть паритет на табло и спасти ничью.
Таким образом, Челси пробился в плей-офф ЛЧ со второго места в группе H, тогда как Зенит отправился в Лигу Европы.
Зенит — Челси 3:3
Голы: Клаудиньо, 38, Азмун, 41, Оздоев, 90+4 — Вернер, 2, 85, Лукаку, 62
Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Сарр, Джеймс, Сауль (Алонсо, 75), Баркли (Зиеш, 65), Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Лукаку (Хавертц, 75), Вернер.
Предупреждения: Ловрен — Хадсон-Одои.