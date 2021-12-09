Нагельсманн: Если бы Бавария начала оказывать больше давления, то забила бы больше трех голов

Наставник Баварии прокомментировал победу над Барселоной.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская Бавария на своем поле не оставила шансов каталонской Барселоне (3:0), отправив соперников в их первую в истории Лигу Европы УЕФА.

Бавария — Барселона 3:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "Красной машины" Юлиан Нагельсманн оценил действия своих подопечных в этой игре.

"Было важно, чтобы мы играли на ноль. Сейчас мы забили 22 мяча в Лиге чемпионов и пропустили всего три. Хорошая статистика. Сегодня мы тоже были полностью уверены в себе.

Мы играли против именитого соперника, который был обязан побеждать. Однако, мы никак не позволяли ему разворачивать свои атаки. Во втором тайме мы защищались чуть глубже и больше отдавали мяч.

Думаю, что если бы мы начали оказывать больше давления, то забили бы больше трех голов. Впрочем, в конце концов, команда провела очень хороший групповой этап", — подытожил немецкий специалист.

Мюнхенская Бавария финишировала на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА с максимальным показателем по набранным очкам — 18, выиграла группу E, и теперь продолжит выступления в раунде плей-офф данного турнира.