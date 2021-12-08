Пятов стал рекордсменом Шахтера по количеству матчей в Лиге чемпионов

Украинский вратарь побил достижение Срны.

Голкипер Андрей Пятов установил рекорд по количеству матчей в составе Шахтера в Лиге чемпионов.

Поединок против Шерифа (1:1) в заключительном этапе группового этапа текущем сезона Лиги чемпионов стал 87-м для Пятова с учетом квалификационных матчей. Благодаря этому украинский вратарь сумел обойти Дарио Срну, у которого 86 матчей.

Среди украинских футболистов Пятов уступает лишь Александру Шовковскому, у которого 109 поединков.

Ранее сообщалось, что голкипер Алексей Шевченко дебютировал в Лиге чемпионов во встрече с Шерифом.