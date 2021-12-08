Пепе: Футболисты Атлетико своими действиями сделали игру грязной

Защитник Порту прокомментировал поражение от Атлетико.

Португальский Порту в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА проводил домашний поединок против мадридского Атлетико, от результата которого напрямую зависела возможность попадания "драконов" в плей-офф данного турнира.

Однако, хозяева поля уступили перед глазами родной публики в боевом противостоянии, которое лишь чудом удалось удержать на грани от массовой потасовки (1:3).

Порту — Атлетико 1:3 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, один из главных завсегдатаев любого конфликта на футбольном поле в матче со своим участием, защитник команды Сержиу Консейсау Пепе, прокомментировал наиболее скандальные эпизоды и выступление своей команды в отчетной игре.

"0:0 после первого тайма — несправедливый для нас счет, так как мы наиграли хотя бы на один забитый мяч. У нас было очень много моментов как в первой половине, так и во второй. Атлетико повезло забить со стандартного положения, после чего игра фактически закончилась.

Футбола на поле не было, а были только свистки арбитра, неразбериха, борьба и прочее. Соперники сделали эту игру таковой. VAR должен был помочь пресечь их действия, но не помог.

Мы хотели успокоить игру, потому что в спортивном ключе мы были намного сильнее. После этого, соперники забили нам вновь случайный гол, что только усложнило нашу задачу.

Сегодняшняя игра — отражение ситуации группы в целом. В Мадриде мы создали много моментов, но сыграли вничью. На Сан-Сиро тоже самое — вновь ничья, хотя возможностей было даже больше. В этом матче, также, контролируем ситуацию, но не побеждаем.

Команда здорово поработала в атаке, но для продолжения участия в Лиге чемпионов этого оказалось мало", — с сожалением высказался футболист.

Португальский Порту завершил выступления на групповом этапе главного клубного турнира Старого Света с пятью очками в активе, что обеспечило ему итоговую третью строчку и право выступать в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.