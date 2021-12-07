Гризманн подарил Атлетико путевку в плей-офф Лиги чемпионов, Порту отправляется в Лигу Европы

Завершился один из самых драматических матчей сегодняшнего игрового вечера.

В поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Атлетико в гостях одержал решающую победу над Порту со счетом 3:1.

Уже на 13 минуте команда Диего Симеоне осталась без нападающего Луиса Суареса, который получил травму и вместо него на поле появился Кунья. Первый тайм закончился без голов.

В начале второго тайма — на 56 минуте Антуан Гризманн забил первый гол в матче после передачи Лемара. На этом интересные события в матче не закончились. На 67 минуте "матрасники" остались в меньшинстве после удаления Карраско, который получил прямую красную карточку, а спустя три минуты тот же трюк повторил Венделл, благодаря чему составы сравнялись.

Затем было небольшое затишье перед бурей: сперва на 90 минуте Корреа забил после ассиста от Гризманна, а спустя две минуты Де Пауль забил третий мяч в ворота "драконов". Окончательную точку в матче поставил Оливейра, который в компенсированное время реализовал пенальти.

Таким образом, Атлетико набрал семь очков и поднялся на второе место в группе В, благодаря чему вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Порту набрав пять баллов отправляется в Лигу Европы с третьего места, а Милан остается без еврокубковой весны с четырьмя очками. Возглавил квартет Ливерпуль, набравший максимальные 18 очков.

Порту — Атлетико 1:3

Голы: Оливейра, 90+5 (с пенальти) — Гризманн, 56, Корреа, 90, Де Пауль, 90+2.

Порту: Коста — Жоао Мариу (Оливейра, 81), Мбемба, Пепе, Сануси (Венделл, 63) — Отавио (Виейра, 82), Витинья, Груич (Корона, 81), Диас — Эванилсон, Тареми (Мартинес, 81).

Атлетико: Облак — Льоренте, Врсалько, Кондогбия, Эрмосо — Лемар (Корреа, 66), Коке, Де Пауль, Карраско — Гризманн, Суарес (Кунья, 13, (Ренан Лоди, 83)).

Предупреждения: Тареми, Отавио, Пепе — Корреа.

Удаления: Венделл, 70 (прямая красная карточка) — Карраско, 67 (прямая красная карточка).