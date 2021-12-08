Порту — Атлетико 1:3 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Мадридский Атлетико в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в гостях у португальского Порту устроил на поле вместе с соперниками настоящую драму с четырьмя забитыми мячами во втором тайме, три из которых пришлись на компенсированное время, двумя удалениями и множеством потасовок между игры. Однако, "матрасники" добились своего в конечном итоге — они будут представлять группу B в плей-офф данного турнира.

Обзор матча:

Порту — Атлетико 1:3

Голы: Оливейра, 90+5 (с пенальти) — Гризманн, 56, Корреа, 90, Де Пауль, 90+2.

Порту: Коста — Жоао Мариу (Оливейра, 81), Мбемба, Пепе, Сануси (Венделл, 63) — Отавио (Виейра, 82), Витинья, Груич (Корона, 81), Диас — Эванилсон, Тареми (Мартинес, 81).

Атлетико: Облак — Льоренте, Врсалько, Кондогбия, Эрмосо — Лемар (Корреа, 66), Коке, Де Пауль, Карраско — Гризманн, Суарес (Кунья, 13, (Ренан Лоди, 83)).

Предупреждения: Тареми, Отавио, Пепе — Корреа.

Удаления: Венделл, 70 (прямая красная карточка) — Карраско, 67 (прямая красная карточка).