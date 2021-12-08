Консейсау — о поражении от Атлетико: У нас было все для победы

Португальский специалист прокомментировал результат поединка.

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау поделился своим мнением о поражении от Атлетико в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Драконы" финишировали на третьем месте в группе В и продолжат выступления в Лиге Европы.

"Этот матч показывает, что происходило в других наших матчах в группе. Мы создали несколько хороших шансов, но не смогли реализовать их в ключевые моменты матча. А затем пропустили после углового.

Мы старались, делали все возможное для победы, но удаление Венделла стало большим ударом. В добавленное время мы больше играли сердцем, чем головой, и это объясняет результат этой встречи. Это очень неприятное поражение – в этой игре у нас было все для победы", – рассказал Консейсау в комментарии официальному сайту УЕФА.

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