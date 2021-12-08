Индзаги: Очень сильные команды выходят и с первого, и со второго места

Итальянский специалист поделился мнением о результате поединка.

Главный тренер Интера Симоне Индзаги прокомментировал поражение от Реала (2:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Первый тайм с сожаленьем вспоминаю, так как, на мой взгляд, мы играли очень хорошо, с достоинством. Не удалось, имея множество моментов, повернуть ход встречи в свою пользу, в результате чего ушли на перерыв, уступая в счете.

Понятно, что ждали иного результата, но и этот будет очень полезен для нашего будущего становления. Барелла допустил серьезную ошибку, но он умный парень, понял это и перед всеми извинился. Вопрос об исходе встречи был открыт – после перерыва мы были близки к ответному голу. А когда остались вдесятером против 11, стало тяжелее.

Мы растем: у меня совсем мало претензий к своим футболистам по игре. Мы хорошо отыграли в обеих встречах с Реалом, однако оба раза уступили. Очевидно, нам нужно нечто большее.

Посмотрим после завтрашних результатов. Очень сильные команды выходят и с первого, и со второго места. Самое важное – в нужный момент подойти к этому раунду в наилучшей форме", – рассказал Индзаги в комментарии официальному сайту УЕФА.

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