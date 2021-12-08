Модрич — о победе над Интером: Чувствую себя так, будто мне еще нет тридцати

08 декабря 2021

Лука Модрич, Getty Images

Хорватский хавбек поделился мнением об успехе "сливочных".

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич прокомментировал победу над Интером (2:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Я вправду доволен игрой и достигнутым результатом, так как мы хотели финишировать первыми в группе и избежать встречи с более сильными соперниками. Хотя после прохода дальше все равно необходимо побеждать в каждой игре, если хочешь завоевать трофей.

Чувствую себя хорошо, оглядываться на свой возраст даже не думаю и просто сосредотачиваюсь на том, что делаю на поле. Чем дальше, тем возраст все меньше становится проблемой – игроки способны продлить свою карьеру. Чувствую себя так, будто мне нет еще и тридцати.

Было здорово наконец-то сыграть перед своими болельщиками, которые помогли нам и были с нами, начиная со стартового свистка. Атмосфера была фантастической — нужно поблагодарить их за это.

Мы очень хорошо справлялись с отбором мяча при контратаках соперника, а когда мяч был у нас, то могли наслаждаться комбинационной игрой и создавать голевые моменты. Именно так был забит потрясающий гол Крооса в первом тайме.

Нам бы хотелось больше владеть мячом, но таков был тренерский план, и мы довольны. В перерыве он сказал, чтобы мы продолжали в том же духе, прессинговали и дольше удерживали мяч у себя, никуда не торопясь и сохраняя спокойствие", – рассказал Модрич в комментарии официальному сайту УЕФА.

Представляем вашему вниманию также обзор матча Реал Мадрид – Интер.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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