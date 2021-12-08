Симеоне: Доволен тем, как Атлетико преодолел все трудности

Аргентинец прокомментировал успех мадридского клуба.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился своим мнением о победе над Порту (3:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, которая позволила команде выйти в плей-офф.

"Я очень доволен лидерскими качествами, которые продемонстрировали мои игроки, доволен тем, как мы преодолели все трудности, с которыми столкнулись. Врсалько и Кондогбиа сыграли выше всяких похвал.

Порту хватало ничьей, чтобы пройти дальше, и они очень хорошо боролись, но мы показали отличную игру и работали как одно целое", – рассказал Симеоне в комментарии официальному сайту УЕФА.

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