Клопп: В матче с Миланом нам придется ротировать состав

Немецкий специалист поделился ожиданиями от поединка.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о ситуации в команде накануне матча с Миланом в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

"После матча с Миланом нам предстоит провести то же количество игр за тот же временной период, так что просто сделаем, что все зависящее от нас.

Нам придется ротировать состав, это понятно. Мы обязаны сделать это, вот главная мысль. Это обычная история. Нужны перестановки, свежие игроки для более высокой игровой энергетики. В этом вся соль.

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Успеха можно добиваться только с фантастическим составом. Мы уже долгое время хорошо знаем друг друга. Знаем свои роли, и наш футбол стал более искушенным по сравнению с прошлым. У парней превосходные взаимоотношения. У нас хороший состав", – приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч Милан – Ливерпуль состоится на Сан Сиро во вторник, 7 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.