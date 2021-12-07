Гвардиола: Посмотрим, сможет ли Англия повторить достижения Барселоны, Реала, Атлетико и Валенсии

Украинец поделился своим мнением о результатах команды.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал о предстоящей встрече с Лейпцигом на предматчемой пресс-конференции.

"Конечно, все ребята, которые выйдут на поле, хотят победить, хотя мы очень уважаем Лейпциг, так же как Брюгге и ПСЖ. Мы хотим прибавлять. Хотим улучшить некоторые вещи – мы точно знаем, какие именно. Чем чаще у нас появляется такая возможность, тем лучше все получается. Это очень большая возможность для нас.

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Испания доминировала в клубном футболе десятилетие. Здесь мы пока говорим о двух-трех годах. Посмотрим, сможет ли Англия повторить достижения Барселоны, Реала, Атлетико и Валенсии. Все четыре английских клуба вышли из группы, и это большой успех для Премьер-лиги", – приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Матч Лейпциг – Ман Сити состоится в Германии во вторник, 7 декабря, и начнется в 19:45 по киевскому времени.