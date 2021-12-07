Шахтер U-19 разгромил Шериф

Завершился матч юношеской Лиги чемпионов.

В рамках заключительного тура группового этапа Юношеской Лиги чемпионов Шахтер U-19 разгромил сверстников из Шерифа со счетом 6:0.

"Горняки" еще в первом тайме трижды поразили ворота соперника. Голами отметились Бако, Погорелый и Глущенко. Во второй половине встречи на 80 минуте Ющенко забил четвертый мяч, спустя пять минут пенальти реализовал Гончарук, а точку в матче поставил Гулько — 6:0.

Напомним, эта победа не позволила Шахтеру U-19 пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Команда набрала 9 очков в 6 матчах.

Шахтер U-19 — Шериф U-19 6:0

Голы: Бако, 6, Погорелый, 39, Глущенко, 43, Ющенко, 80, Гончарук, 85, Гулько, 87

Шахтер U-19: Пузанков, Козик, Савченко, Булеза, Гулько, Сигеев (Гончарук, 58), Глущенко (Ющенко, 58), Капинус (Гаврилюк, 46), Бако, Погорилый (Плющ, 58), Векленко (Роспутько, 46).

Шериф U-19: Думенко, Иким, Костин (Дижинарь, 83), Ковальский (Жалоба, 69), Скуртул (Грещук, 69), Пикус, Форов, Коваль, Хатман (Боцан, 64), Погребан (Колиш, 64), Карманов.

Предупреждения: Капинус, Хатман, Векленко, Скуртул, Гулько.