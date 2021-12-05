Пуч: Барселона выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник каталонской Барселоны Рики Пуч прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.
"Мы можем побороться за победу в Ла Лиге, а в среду выйдем в плей-офф Лиги чемпионов. Я это гарантирую.
Нам нужно отдохнуть и восстановиться за эти три дня. Барселона поедет в Мюнхен за победой. Это финал. Мы верим, мы вместе, и мы покажем себя", — сказал Пуч.
Напомним, матч Бавария — Барселона состоится в среду, 8 декабря в Мюнхене. Начнется поединок в 22:00 по киевскому времени.
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