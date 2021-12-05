Пуч: Барселона выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

Футболист уверен в силе своей команды.

Полузащитник каталонской Барселоны Рики Пуч прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

"Мы можем побороться за победу в Ла Лиге, а в среду выйдем в плей-офф Лиги чемпионов. Я это гарантирую.

Нам нужно отдохнуть и восстановиться за эти три дня. Барселона поедет в Мюнхен за победой. Это финал. Мы верим, мы вместе, и мы покажем себя", — сказал Пуч.