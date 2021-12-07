лента новостей

18:52

Зинченко сыграет с первых минут против РБ Лейпциг

17:31

Нагельсманн: Не волнуйтесь, против Барселоны мы сыграем лучшим составом из возможных

14:07

Шахтер — Шериф: где смотреть матч Лиги чемпионов

13:52

Шахтер U-19 разгромил Шериф

11:20

Мораес попал в заявку Шахтера на матч с Шерифом

10:47

Гвардиола: Посмотрим, сможет ли Англия повторить достижения Барселоны, Реала, Атлетико и Валенсии

10:28

Зинченко: Довольны своими позициями, но только середина сезона

10:01

Почеттино: Чувствую поддержку игроков и клуба

09:41

Клопп: В матче с Миланом нам придется ротировать состав

08:51

Пьоли: Верю, что мы можем выйти из группы Лиги чемпионов