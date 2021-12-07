Зинченко сыграет с первых минут против РБ Лейпциг

07 декабря 2021

Александр Зинченко, getty images

Стали известны составы команд на матч Лиги чемпионов.

Манчестер Сити в рамках поединка заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет против РБ Лейпциг.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола доверил место в стартовом составе украинскому полузащитнику Александру Зинченко.

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиеле, Клостерман, Гвардиол, Анхелиньо — Лаймер, Кампль — Собослаи, Форсберг, Нкунку — Силва

Манчестер Сити: Штеффен — Уокер, Стоунз, Аке, Зинченко — Гюндоган, Фернандиньо, Де Брюйне — Марез, Грилиш, Фоден

Матч Лейпциг – Ман Сити начнется в 19:45. Следить за ключевыми событиями встречи можно на Football.ua.

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