Зинченко сыграет с первых минут против РБ Лейпциг

Манчестер Сити в рамках поединка заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет против РБ Лейпциг.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола доверил место в стартовом составе украинскому полузащитнику Александру Зинченко.
РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиеле, Клостерман, Гвардиол, Анхелиньо — Лаймер, Кампль — Собослаи, Форсберг, Нкунку — Силва
Манчестер Сити: Штеффен — Уокер, Стоунз, Аке, Зинченко — Гюндоган, Фернандиньо, Де Брюйне — Марез, Грилиш, Фоден
Матч Лейпциг – Ман Сити начнется в 19:45. Следить за ключевыми событиями встречи можно на Football.ua.