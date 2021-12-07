Ибрагимович и Салах выйдут в стартовых составах на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы команд для поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сыграют Милан и Ливерпуль.

В решающем поединке для себя поединке Милан будет рассчитывать на всех сильнейших, кто есть в распоряжении Стефано Пьоли. В центре обороны "россонери" сыграют Томори и Романьоли, а в средней линии — Кессье, Тонали и Крунич, тогда как на острие атаки сыграет Ибрагимович, которого поддержат Жуниор Мессиас и Диас.

Ливерпуль, несмотря на гарантированное первое место, во главе с Юргеном Клоппом решил выставить боевой состав, в который вошли как Ориги, так и Мане с Салахом.

После пяти туров Ливерпуль идет первым в группе B, имея в своем активе 15 очков, а у Милана третье место и четыре балла. Такое же количество очков у Атлетико, которое идет четвертым, а на втором месте квартета — Порту — 5 баллов.

Милан: Меньян — Калулу, Томори, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Тонали, Крунич — Мессиас, Диас, Ибрагимович.

Запасные: Тэтэрушану, Юнгдаль, Беннасер, Балло-Туре, Флоренци, Мальдини, Бакайоко, Габбиа, Салемакерс.

Ливерпуль: Алиссон — Уильямс, Конате, Филлипс, Цимикас — Окслейд-Чемберлен, Мортон, Минамино — Салах, Мане, Ориги.

Запасные: Келлехер, Дэвис, Фабиньо, Кейта, Гомес, Робертсон, Матип, Диксон-Боннер, Александер-Арнольд, Норрис, Уолтмен, Бредли.

Матч Милан — Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.