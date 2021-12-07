Милан — Ливерпуль. Накануне

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Итальянский Милан в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА примет на своем поле английский Ливерпуль.

Милан — Ливерпуль

Вторник, 7 декабря, 22:00. Стадион Сан Сиро, Милан. Главный арбитр встречи — Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды).

История противостояний Милана и Ливерпуля достойна отдельных документальных фильмов, однако на этот раз у одной из команд не будет совершенно никакой мотивации, кроме естественного желания поддержать собственный статус, для того, чтобы бороться за победу. Пять побед на групповом этапе гарантировано выводят одну из команд квартета в следующий раунд состязаний, зачастую — даже с первого места, поэтому в абсолютных позициях "красных" в группе B сомневаться не приходилось. А вот представителю Серии А пришлось до последнего хватиться за спасительную соломинку в гостевой игре против мадридского Атлетико (1:0), и только лишь благодаря Жуниору Мессиасу Милан сейчас вообще на что-то претендует в этой еврокубковой кампании.

Турнирный расклад таков, что от желания коллектива Стефано Пьоли продолжать выступления в Лиге чемпионов не зависит ровным счетом ничего. Если Порту наберет три очка на своем поле в параллельной игре против Атлетико, то "драконы" отправятся в плей-офф Лиги чемпионов, а "россонери", с большой долей вероятности, попадут в Лигу Европы УЕФА. Не произойти это может только в том случае, если Милан уступит на своем поле с разницей на один мяч больше, чем это сделает на Драгау Атлетико — тогда уже придется вспоминать, что именно на Сан Сиро "матрасники" забили больше, чем потом пропустили дома.

На минувших выходных обе команды одержали очередные победы на внутренней арене, вот только у Ливерпуля сил ушло явно больше на преодоление препятствия в виде Вулверхэмптона (1:0), чем затратил Милан на соперничество с Салернитаной (2:0). Мотивация у команды Пьоли будет зашкаливать, но захотят ли подопечные Клоппа прерывать свой победный стрик?

№ Команда И В Н П З П О 1 Ливерпуль 5 5 0 0 15 5 15 2 Порту 5 1 2 2 3 8 5 3 Милан 5 1 1 3 5 7 4 4 Атлетико 5 1 1 3 4 7 4



Ориентировочные составы:

Милан: Меньян — Романьоли, Калулу, Эрнандес, Флоренци — Тонали, Кессье — Салемакерс, Диас, Крунич — Ибрагимович.

Ливерпуль: Алиссон — Уильямс, Матип, Конате, Цимикас — Окслейд-Чемберлен, Тиаго, Минамино — Салах, Жота, Мане.

Под вопросом: Калабрия — Гомес, Джонс, Кейта.

Не сыграют: Жиру, Кьер, Ребич, Плиццари, Пеллегри — Милнер, Фирмино, Эллиот.

Интересные факты:

Ливерпуль забивал первым во всех пяти предыдущих матчах текущего розыгрыша.

При этом, "красные" оформляли не менее двух голов в ворота соперников. Столько же, сколько и в последних четырех из пяти очных встреч против Милана.

Итальянский коллектив, в свою очередь, в семи из последних восьми матчей Лиги чемпионов не пробивал индивидуальный ТБ 1.0.

Мохамед Салах (Ливерпуль) забивал в 7 из 8 последних матчей своей команды в еврокубках.

История противостояний:

Всего матчей: 5 (1 победа Милана, 1 ничья, 3 победы Ливерпуля);

На поле Милана (никогда ранее — на Сан Сиро): 2 матча (1 победа Милана, 1 победа Ливерпуля);

Разница мячей: 7:11

Наиболее результативный матч: ничья 3:3 (2004/05, победа Ливерпуля по пен.).