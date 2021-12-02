Вернидуб: Расстроен, что Динамо, Шахтер и Заря очень мало в этом году взяли очков для Украины

Специалист поделился мнением о предстоящем матче в ЛЧ.

Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал предстоящий матч против донецкого Шахтера в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Лично для меня это будет очень важная игра, хотя она ничего не решает в плане места – уже все расставлено до этого тура. Для меня важно, потому что этот клуб — лидер в чемпионате Украины, всегда борется за наивысшие награды.

Показатель этого — вчера поздравили и наградили президента клуба Рената Ахметова. За 25 лет, в течение которых он руководит клубом, команда стала 13-кратным чемпионом Украины, очень много раз выигрывали кубки, плюс к этому всему достижение — последний кубок УЕФА, который тоже брал Шахтер, поэтому это говорит о многом.

Мне хотелось бы сыграть с ними боевой хороший матч, конечно, с положительным результатом, а как будет — мне сложно сказать. Я знаю, что будет нелегко — очень тяжело, потому что команда высокого уровня, у них достаточно много бразильцев, в шутку говорю, что практически сборная Бразилии".

"Да, конечно, будет. Я думаю, они сейчас выйдут собранные, они захотят тоже доказать, что они — Шахтер Донецк, клуб, который представляет Украину. Они достаточно мало набрали очков в копилку, что меня тоже очень не радует.

Я очень расстроен, что Киев (прим. — Динамо), что Шахтер, что Заря очень мало в этом году взяли очков. И вы же знаете, что в следующем году уже будет без выхода команды напрямую в группу, а будут сражаться за то, чтобы туда попасть – точно также, как и мы, только мы с первого раунда, допустим, они будут с третьего, по-моему, и с плей-офф, поэтому я думаю, что будет очень не легкая игра.

Я уверен, что у нас есть время — пять дней. Отойдем, подойдем, а там, как уже получится. Плохо, что много травм. Подкосили нас эти две игры с Интером и Реалом. И заявка, я уже говорил, что мы, к сожалению, не можем ничего с ней сделать. Вот в этом может быть минус, а так я рад и счастлив за проведенный год в Молдове. Команда добилась достаточно серьезного результата. Я наконец-то поучаствовал как главный тренер в Лиге Чемпионов. Это дорогого стоит и это останется на всю жизнь в памяти и клубу Шериф для меня действительно будет место в сердце", — цитирует Вернидуба FMF.

Матч Шахтер — Шериф состоится в Киеве, во вторник, 7 декабря. Начнется игра в 22:00 по киевскому времени.