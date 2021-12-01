Матч Манчестер Юнайтед — Янг Бойз пройдет на Олд Траффорд

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Юнайтед и Янг Бойз пройдет на домашнем стадионе "красных дьяволов", как и было запланировано ранее. Об этом сообщает пресс-служба швейцарской команды.
Ранее сообщалось, что матч может быть перенесен на нейтральное поле из-за новых правил в Швейцарии, которых касаются нового штамма коронавируса — омикрон.
Однако руководству Янг Бойз удалось получить исключение из правил, чтобы игроки и персонал клуба могли съездить в Манчестер и вернуться в Швейцарию без необходимости отбывать обязательный карантин в 10 дней.
Напомним, матч Лиги чемпионов между Манчестер Юнайтед и Янг Бойз состоится 8 декабря.